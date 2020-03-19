В России призвали разрешить удаленное лечение для снижения рисков коронавируса

В России призвали разрешить ставить диагноз и назначать лечение удаленно с помощью телемедицины в связи с эпидемией коронавируса. Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов 18 марта обратился в письме с соответствующим предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

ФРИИ предлагает ускорить принятие поправок, которые разрешают врачам в рамках телемедицины дистанционную диагностику и лечение. По мнению Варламова, это снизит риски заражения среди пациентов и медиков.

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«Даже при отсутствии возможности проведения дистанционного тестирования на выявление коронавирусной инфекции в любом случае возможность дистанционной диагностики и назначения лечения способна существенно снизить поток пациентов с различными группами заболеваний в лечебные учреждения, что благоприятно повлияет на эпидемиологическую ситуацию», — говорится в тексте письма. Отмечается, что количество обращений к докторам увеличится, следовательно, можно будет выявить потенциально опасных пациентов на ранней стадии. Также это позволит прекратить личный контакт между пациентами в больницах.

Фонд обещает оказать поддержку при разработке законопроекта. Варламов высказал мнение о том, что такие меры будут эффективны, даже если их введут только на время эпидемии коронавируса.

В феврале Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил сделать возможным с помощью телемедицины проводить медицинский осмотр, ставить диагноз и лечить россиян. В январе стало известно, что вирусы и отравления стали самыми частыми причинами обращения россиян к телемедицине.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 218,8 тысячи человек, более 8,8 тысячи умерли, а более 84,1 тысячи вылечились. В России зарегистрировано 147 случаев заражения. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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