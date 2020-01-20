Вирусы и отравления стали самыми частыми причинами обращения к телемедицине

В новогодние праздники чаще всего за дистанционными медицинскими консультациями люди обращались к терапевтам и врачам общей практики (82 процента от общего количества обращений). Об этом свидетельствуют данные по обращениям клиентов Сбербанка, которые используют телемедицину как бесплатную дополнительную опцию в страховых полисах СК «Сбербанк страхование жизни».

Еще 14 процентов обращений поступило к педиатрам, а 4 процента — к врачам узких специализаций. Среди последних лидерами по количеству консультаций стали неврологи, эндокринологи и гастроэнтерологи.

Вопросы чаще всего касались вирусных инфекций (простуды и ОРВИ) и пищевых отравлений. Также пациенты жаловались на аллергии, травмы, последствия укусов животных и зубную боль.

Первый звонок телемедицинскому врачу в 2020 году поступил в 3:06 ночи 1 января. Самое большое количество консультаций было проведено 2 января (14 процентов от общего количества) и 8 января (13 процентов).

Женщины активнее мужчин обращались за телемедицинской помощью. Чаще всего помощь требовалась клиентам в возрасте 25–40 лет (53,4 процента обращений), 40–55 лет (20 процентов) и старше 55 лет (6 процентов).

Кроме того, за медпомощью в период новогодних праздников обращались пациенты, находившиеся за границей. Телемедицинские услуги в зарубежных поездках позволяют при необходимости оперативно получить консультацию русскоязычного врача: дежурные специалисты в среднем отвечают на звонок в течение трех минут.

