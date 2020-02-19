Возможности телемедицины в России захотели расширить

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил сделать возможным с помощью телемедицины проводить медицинский осмотр, ставить диагноз и лечить россиян. Об этом сообщается на сайте «Единой России» в среду, 19 февраля.

«Сегодня в большинстве субъектов Российской Федерации набор услуг с применением телемедицинских технологий серьезно ограничен. Это приводит к тому, что люди фактически не могут получить первичную медицинскую помощь дистанционно», — сказал вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе заседания Совета по развитию цифровой экономики на тему «Цифровая медицина» в Самаре.

Он отметил, что использование данной технологии кратно снизило бы нагрузку на медицинские учреждения, особенно в период пика сезонных заболеваний.

Турчак уточнил, что Совет по цифре разработал законопроект, который позволит гражданам пользоваться телемедицинскими технологиями более широко. По его словам, это также расширит возможности медицинского персонала.

Планируется, что документ поступит на рассмотрение Госдумы в ближайшие недели.

20 января сообщалось, что вирусы и отравления стали самыми частыми причинами обращения россиян к телемедицине.

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