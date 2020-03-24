Действие коронавируса на организм человека показали на видео

Российские врачи сняли на видео действие коронавируса на организм человека. Ролик во вторник, 24 марта, публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах показано, как инфекция постепенно захватывает легкие одного из пациентов, у которого был диагностирован коронавирус.

Ранее в марте специалисты лаборатории Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовали первую фотографию коронавируса SARS-CoV-2. Она была сделана при помощи микроскопа.

По последним данным, всего в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, 57 из них были выявлены за минувшие сутки. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве.

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