В России приравняют к терроризму умышленное заражение коронавирусом

Умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводит ТАСС в среду, 25 марта.
По его словам, эти поправки подготовят ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за нарушение карантина, который был внесен в Госдуму 25 марта.
Речь идет об умышленном причинении смерти одному и более лиц в результате преднамеренного нарушения карантина, говорится в сообщении пресс-службы комитета по госстроительству и законодательству. В зависимости от умысла такое деяние смогут квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсию.
О необходимости усилить наказание за нарушение карантина накануне заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В Госдуме выступили с предложением сажать за это до семи лет, если действия человека привели к гибели людей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения