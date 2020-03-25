Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 163

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки с 495 до 658 — на 163 человека. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Новые случаи выявили в 20 регионах страны.
Как передает РИА Новости, 120 случаев заболевания выявлено в Москве, шесть — в Московской области. Все пациенты находились в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
При этом число выздоровевших россиян, зараженных коронавирусом, выросло до 29 человек. Под наблюдением в самоизоляции находятся 112 человек.
Ранее сообщалось, что умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России. Речь идет об умышленном причинении смерти одному или более лиц из-за преднамеренного нарушения карантина. В зависимости от умысла такое деяние смогут квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения