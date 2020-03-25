Перелетам по России предсказали полное прекращение из-за коронавируса

Россия может полностью прекратить региональные перелеты из-за обострения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА) в среду, 25 марта, в своем Telegram-канале.
Как утверждают в организации, развитие ситуации в российских аэропортах «отстает» от европейских буквально на неделю. Так, в понедельник, 23 марта, они находились «на кривой падения объемов» — там, где Европа была уже 16 марта.
«Текущий месяц региональные аэропорты завершат за чертой минус 60 процентов, а в апреле авиаперевозки могут почти полностью остановиться», — предсказывают в МАА.
Ранее стало известно о том, что «Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России с вылетом в марте, апреле и мае. Отмечалось, что из-за эпидемии коронавируса и введения ограничений рейсы по стране — это все, что осталось у отечественных авиакомпаний.
В то же время сообщалось, что РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса. Периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах изменяется в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения