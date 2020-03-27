Россияне массово ринулись в Сочи несмотря на призыв не приезжать

Россияне массово ринулись в Сочи — бронирования отелей в городе на следующую неделю резко выросли, несмотря на призыв местных властей туда не приезжать. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на своей странице в Instagram.

По его словам, число бронирований на следующую неделю, с 28 марта по 5 апреля, объявленную президентом Владимиром Путиным нерабочей, увеличилось буквально за сутки. В связи с этим власти намерены принять дополнительные меры, «чтобы максимально сохранить благополучную эпидобстановку».

«Приостанавливаем все новые бронирования и заселения в гостиницы. Кроме того, временно ограничиваем авиасообщение Краснодар — Сочи, а также количество пассажирских автобусных и железнодорожных перевозок», — заявил он. Кроме того, в регионе планируют закрыть все торговые центры, парки, точки общепита и приостановить работу санаториев и предприятий, если там появится хоть один заболевший коронавирусом.

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26 марта мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил российских туристов не приезжать в город в ближайшее время в связи со вспышкой коронавируса. По его словам, в настоящее время всем россиянам «жизненно важно» минимизировать любые контакты.

Согласно последним данным, в Сочи пять официально выявленных пациентов с COVID-19, всего в Краснодарском крае — девять. В регионе с 26 марта прекращена работа всех объектов развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатров, детских центров и досуговых заведений, кафе в торговых центрах, и проведение экскурсий.

В России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны. 45 человек выздоровели, еще трое умерли.

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