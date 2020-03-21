Власти Петербурга попросили туристов не приезжать

Власти Санкт-Петербурга попросили туристов из других регионов пока не приезжать на отдых в город. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов, передает «Интерфакс».

«Я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать по большому счету», — сказал он и не исключил, что приезд в город на фоне распространения коронавируса может быть опасен для здоровья.

Одновременно Беглов заверил, что закрывать город на карантин не планируется. «У нас есть четкий план действий, и он подтверждает, что принимаемые меры эффективны. Но город полностью закрыть нельзя, нельзя закрыть рестораны, нельзя закрыть метро», — добавил он.

В России зафиксировано более 250 случаев заражения вирусом, большинство — в Москве. В больнице имени Боткина на лечении находятся 12 пациентов с коронавирусом из Петербурга и одна пациентка — из Ленинградской области.

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