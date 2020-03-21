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Стало известно о дополнительной поддержке экономики России из-за вируса

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российское правительство и Центробанк при необходимости будут принимать новые меры по поддержке экономики из-за ситуации с распространением в стране коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

«И правительство, и Банк России продолжают в ежедневном режиме анализировать ситуацию, и в случае необходимости мы будем каждый со своей стороны принимать дополнительные меры», — сказал он. Глава правительства указал, что экономика сейчас испытывает давление не только от коронавируса, но также и от волатильности глобального и сырьевого рынков.

Также Мишустин объявил, что переход на удаленную работу из-за вируса будут контролировать. «Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», — предупредил он.

Для стабилизации обстановки в стране создан антикризисный фонд объемом 300 миллиардов рублей. По плану, для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы. Кроме того, правительство намерено упростить доступ иностранных препаратов и изделий на российский рынок.

По последним данным, в России зафиксировано более 250 случаев заражения, большинство — в Москве. В столице приняли ряд мер для противодействия распространению инфекции. Школьников досрочно отправили на каникулы, часть работников перевели на удаленку, а пожилым гражданам рекомендовали не выходить из дома без надобности.

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Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

Предыстория: Раскрыты детали антикризисного плана правительства России
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