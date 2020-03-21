В правительстве порассуждали об увольнениях из-за коронавируса

В российском правительстве порассуждали об увольнениях граждан на фоне распространения коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что это может быть только крайней мерой, передает ТАСС.

«Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленка», — сказал он. «Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», — добавил глава кабмина.

Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. В частности, указывается, что если ситуация с вирусом затянется, свою деятельность могут прекратить около 3 миллионов предпринимателей. Рискуют потерять работу более 8,6 миллиона человек.

Для стабилизации обстановки в стране создан антикризисный фонд объемом 300 миллиардов рублей. По последним данным, в России зафиксировано более 250 случаев заражения, большинство — в Москве. В столице приняли ряд мер для противодействия распространению инфекции. Школьников досрочно отправили на каникулы, часть работников перевели на удаленку, а пожилым гражданам рекомендовали не выходить из дома без надобности.

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