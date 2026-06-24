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01:06, 24 июня 2026Мир

Раскрыты последствия для Запада в случае столкновения с Россией

Рябков: Запад ждут катастрофические последствия в случае прямого столкновения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Западу грозят катастрофические последствия, если там решатся на лобовое столкновение с Россией. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.

«Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность. Либо все же возобладает здравый смысл и возникнет понимание того, что нужно "снижать температуру"», — заявил он.

Рябков также указал, что усилия по замыканию крупных производителей на потребности военной машины Североатлантического альянса или Европейского союза «не способствуют правильным решениям».

Ранее стало известно, что автоконцерны США в скором времени начнут производить военную продукцию, в том числе ракеты Tomahawk и зенитные ракетные комплексы Patriot. По словам президента США Дональда Трампа, сейчас соглашения на выпуск военной продукции заключают, в частности, General Motors и Ford.

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