В МИД отреагировали на поставки обогащенного урана на Украину

Захарова: РФ не знает о возможностях Украины производить топливо для АЭС

Россия не знает о наличии на Украине мощностей для самостоятельного производства ядерного топлива. Так на поставки Британией урана на Украину отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Она прокомментировала новость о том, что британская компания Urenco будет поставлять украинскому «Энергоатому» обогащенный уран для обеспечения работы АЭС до 2028 года.

«Насколько мы понимаем, речь идет о неких планируемых поставках низкообогащенного урана в целях изготовления ядерного топлива для украинских АЭС. Нам неизвестно о наличии на Украине промышленных мощностей для самостоятельного производства ядерного топлива», — сказала дипломат.

Ранее канцелярия уходящего британского премьер-министра Кира Стармера сообщила, что Великобритания обеспечит работу украинских АЭС в ближайшие два года. Финансирование в размере 210 миллионов фунтов (около 280 миллионов долларов) будет предоставлено через государственное экспортно-кредитное агентство UK Export Finance.