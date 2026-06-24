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02:18, 24 июня 2026Мир

В МИД отреагировали на поставки обогащенного урана на Украину

Захарова: РФ не знает о возможностях Украины производить топливо для АЭС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Россия не знает о наличии на Украине мощностей для самостоятельного производства ядерного топлива. Так на поставки Британией урана на Украину отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Она прокомментировала новость о том, что британская компания Urenco будет поставлять украинскому «Энергоатому» обогащенный уран для обеспечения работы АЭС до 2028 года.

«Насколько мы понимаем, речь идет о неких планируемых поставках низкообогащенного урана в целях изготовления ядерного топлива для украинских АЭС. Нам неизвестно о наличии на Украине промышленных мощностей для самостоятельного производства ядерного топлива», — сказала дипломат.

Ранее канцелярия уходящего британского премьер-министра Кира Стармера сообщила, что Великобритания обеспечит работу украинских АЭС в ближайшие два года. Финансирование в размере 210 миллионов фунтов (около 280 миллионов долларов) будет предоставлено через государственное экспортно-кредитное агентство UK Export Finance.

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