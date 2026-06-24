Женщина испугалась лобковых вшей и столкнулась с еще большими неприятностями

Пользовательница Reddit с ником Hereiam3472 рассказала, как стала заложником собственных страхов. Поводом для них стал начавшийся в промежности сильный зуд.

«Там было обычное количество волос для 39-летней женщины. И по какой-то причине на днях у меня там ужасно чесалось, из-за чего в мою голову пришла крайне маловероятная мысль о лобковых вшах. Я тут же пошла и полностью сбрила все волосы, решив, что это лучший выход из ситуации», — написала она.

С тех пор прошло трое суток, и в течение всего этого времени женщина страдает от невыносимого зуда. Правда, на этот раз он спровоцирован бритьем и ростом новых волос.

«У меня повсюду множество маленьких красных прыщиков, и чешется просто ужасно. Так что вместо решения проблемы я создала еще большую. Я уверена, что у меня не было вшей... хотя я до сих пор не знаю, что вызвало первоначальный зуд. В общем, урок усвоен. Больше никогда не буду бриться, это просто мучение», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как накануне важного для нее свидания решила избавиться от лишней растительности, но пожалела деньги на салон красоты и решила сама депилировать себя воском. Однако подготовка ко встрече с мужчиной провалилась из-за простого чиха.