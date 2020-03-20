Названы наиболее подверженные увольнениям из-за коронавируса специальности

Пользователи Reddit рассказали, представители каких специальностей наиболее подвержены увольнению из-за распространения коронавируса и карантина. Они назвали места своей работы и поделились историями увольнения.

Уборщица с ником AvogatoToast рассказала, что отель, где она работает закрылся на неопределенный срок. Ее пока не сократили, а перевели на более короткий режим работы, но угроза увольнения кажется реальной, так как некоторым коллегам уже не повезло. «Сотрудники ресепшена, рекламный отдел, бармены — всех уволили на этот период», — отметила она.

По словам Tazzybugg, ее супруга-автомеханика уволили вместе с еще тремя сотрудниками, кроме того, нескольких работников могут сократить позднее. «Они сказали мужу, что как только дела у бизнеса пойдут лучше, они, "может быть", позвонят ему и предложат прийти работать снова», — отметила пользовательница. Женщина работает в лаборатории больницы и поэтому не переживает об увольнении.

Строитель с ником termiAurthur остался без работы примерно на год. «Начал работать три месяца назад, и под увольнение попали не меньше 50 человек, и это только на одном объекте», — пояснил житель Канады. Рабочим сказали, что может потребоваться не меньше года, чтобы ситуация стабилизировались и их наняли снова.

У wogwai задачей было создавать изображения для промоакций и массовых мероприятий. Его уволили из компании после пяти лет работы. Половина клиентов компании — школы, организаторы спортивных игр и развлекательных мероприятий, чью деятельность ограничили из-за распространения коронавируса.

Музыкант из США elbrigno остался без концертов. По его словам, летние выступления еще не отменены, но риск, что этого произойдет, высок. По словам AngryValephar, его приняли на работу в университет, а через два дня там отказались от занятий из-за коронавируса. «Я так и не увидел своего договора, а к тому же остался без работы», — посетовал мужчина.

У nonstopsobbing сорвалась работа бариста, так как заведение закрыли для соблюдения условий безопасности. Летом он подрабатывал инструктором по плаванию в детском лагере, но и эту работу он потерял. Он отмечает, что теперь не сможет оплатить учебу в колледже в следующем семестре.

Paranoid427 рассказал, что они с женой планировали отправиться из Новой Зеландии на работу в канадский Торонто. По плану они должны были улететь в апреле, но в связи с коронавирусом полеты были ограничены. Пара успела сообщить об уходе с работы своим начальникам, и им уже нашли замену. «Канада закрыла границу именно в мой день рождения», — пожаловался юзер.

По данным организации «Институт международных финансов» (IIF), рост мировой экономики по итогам 2020 года составит всего 0,4 процента вместо 1,6. По мнению специалистов, кризис охватил уже треть мировой экономики. Период экономического спада продлится как минимум до середины 2020 года. Рост ожидается после того, как пандемия коронавируса утихнет.

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