Сваха из «Давай поженимся!» установила влияние коронавируса на отношения

Сваха из телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о том, как карантин из-за коронавируса повлияет на количество разводов. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она сообщила, для кого вынужденная изоляция станет серьезным испытанием.
Сябитова установила, что распространение вируса повлияет на любовные отношения. В частности, карантин может стать причиной развода среди молодоженов. Кроме того, он станет хорошей проверкой для людей, которые решили пожениться. Сваха уверена, что изоляция поможет понять, «насколько они способны в экстремальных ситуациях заботиться о себе, быть сплоченными, быть готовыми к семье».
При этом ведущая уверена, что у давно женатых пар не возникнет проблем из-за того, что им придется проводить много времени вместе. «С годами семья становится более сплоченной», — утверждает она. Сябитова отметила, что с точки зрения укрепления семьи у карантина есть определенные плюсы. В связи с закрытием школ, как считает сваха, родители будут вынуждены проводить больше времени с детьми, заниматься с ними и общаться.
Ранее Сябитова предостерегла россиянок от отношений с «настоящими» мужчинами. По мнению свахи, это может стать помехой для успешной жизни женщин. Она уверена, что настоящая женщина может добиться всего самостоятельно, однако «настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать».
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения