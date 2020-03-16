Сваха из «Давай поженимся!» назвала минус отношений с настоящими мужчинами

Телеведущая, сваха в программе «Давай поженимся!» Роза Сябитова посчитала, что россиянкам не стоит заводить отношения с настоящими мужчинами, так как они помешают успешной жизни женщин. Такую точку зрения она высказала в публикации в Instagram.

Сябитова уверена, что настоящая женщина может всего добиться сама, «но настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать». Телесваха назвала способности успешных россиянок: самостоятельно зарабатывать деньги и воспитывать детей. Она пояснила, что никогда не встретит настоящего мужчину и не выйдет за него замуж именно из-за этого минуса во взаимоотношениях партнеров.

В комментариях мнение ведущей разделило пользователей на два лагеря. Часть юзеров соглашались с телесвахой. «Конечно, настоящие мужчины есть, но в наше время негде познакомиться. Те самые стоящие мужчины редко сидят на сайтах знакомств, им просто некогда», — написала anutasavelova. Другие же, наоборот, считали ее позицию некорректной. «В корне не согласна! Конечно, я встретила своего настоящего мужчину. У женщин, у которых в глазах мелькают только доллары никогда не будет все так, как хочется», — пояснила olgamartynenko0610.

Ранее Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без брака. Она пояснила свое требование тем, что девушки «рожают не для себя, а именно для семьи» и что сожительство вредит, как правило, женщине.

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