Сябитова назвала минусы изменения брачного возраста в России

Сваха из телепередачи «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова прокомментировала предложение изменить возраст вступления в брак в России изданию URA.RU.

Сябитова назвала предложение ерундой и отметила, что этого делать не надо. «Дети не должны рожать детей», — заявила ведущая. По ее мнению, молодожены в таком случае переложат воспитание детей на бабушек и дедушек. Сябитова рассказала о проблеме в преемственности поколений: многие россиянки, по ее словам, не хотят в молодом возрасте становиться бабушками.

Однако ведущая не исключила существование других проблем в этой сфере, которыми правительству стоит заняться.

Ранее 4 января сообщалось, что Министерство юстиции России запланировало скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние россияне могут вступить в брак.

Согласно статье 13 Семейного кодекса («Брачный возраст»), вступать в брак можно с 18 лет. В отдельных случаях законодательство позволяет снизить порог до 16 лет, например, в случае беременности или рождения ребенка.

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