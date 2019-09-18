В России сократилось число браков с несовершеннолетними

За последние 30 лет число малолетних невест в России сократилось в 15 раз. В 1990 году их насчитывалось 72 тысячи, в 2018-м — всего 4,6 тысячи, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Кроме того, число женихов-подростков в стране также резко уменьшилось. В 1990 году их было 13,5 тысячи, в прошлом году — только 454.

Заведующая лабораторией РЭУ имени Плеханова Елена Егорова в разговоре с агентством отметила, что спад связан с экономическими факторами и переосмыслением ценностей молодежью, которые сначала стремятся получить образование и работу, а потом уже жениться. По ее словам, многие социологи и психологи считают, что современные молодые люди часто бывают инфантильны и потому не готовы заводить семью.

Егорова добавила, что еще одна причина — страх уголовного преследования за секс с несовершеннолетними. «Можно предположить, что возросшее число резонансных дел об отношениях с несовершеннолетними с обвинениями в изнасиловании повлияло на сознание молодежи», — сказала она.

Согласно статье 13 Семейного кодекса («Брачный возраст»), вступать в брак можно с 18 лет. В отдельных случаях законодательство позволяет снизить порог до 16 лет, например в случае беременности или рождения ребенка.

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