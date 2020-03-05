Сваха из «Давай поженимся!» назвала «масштабную проблему российских женщин»

Главная сваха России и одна из ведущих телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова упрекнула современных российских женщин в продажности, назвав это масштабной проблемой. Своими переживаниями по этому поводу она поделилась в Instagram.

Ведущая напомнила, что в 1995 году был популярен Петр Листерман, который «продавал женщин богатым мужчинам». По словам Сябитовой, тогда она открыла свое брачное агентство, чтобы помочь женщинам выйти замуж за хороших мужчин, которым не нужно будет «продаваться».

«Я также не предполагала, что желание выйти замуж за богатого станет масштабной проблемой российских женщин», — посетовала Сябитова и добавила, что на сегодняшний день у нее складывается впечатление, что «время Листермана вернулось». При этом, по мнению ведущей, если раньше женщин нужно было уговаривать «продаться», то сейчас они готовы это делать «не только добровольно, но и с удовольствием».

Сябитова обратилась к подписчицам с риторическим вопросом: «Что с вами, женщины? Что пошло не так?» В комментариях многие согласились с ведущей в том, что такое социальное явление действительно существует, и увидели его причину в том, что многие женщины не хотят работать, но при этом мечтают жить так же роскошно, как героини телесериалов и интернет-звезды. Некоторые же, напротив, поделились историями о том, как выходили замуж за небогатых мужчин и добивались финансового благополучия вместе.

В феврале Сябитова раскрыла журналистам размер своей пенсии. Она сообщила, что получает 14 тысяч рублей, и посоветовала задумываться о пенсии уже в момент первой зарплаты, а не рассчитывать на государство.

Петр Листерман — телеведущий, владелец агентства знакомств и автор книги «Как запутать олигарха». Его деятельность была связана со знакомствами богатых мужчин и девушек-моделей.

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