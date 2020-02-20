Сябитова нашла опасность в секс-подарках для мужчин на 23 февраля

Сваха из телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова посоветовала женщинам не дарить мужчинам секс-подарки на 23 Февраля, День защитника Отечества. Свою точку зрения об опасности подобных презентов она объяснила изданию «Ридус».

«Чтобы не портить праздник ни себе, ни любимому, лучше не переходить в плоскость сексуальных подарков», — отметила она. Сябитова нашла у подобных презентов негативную двоякость: они вряд ли помогут оживить сексуальную жизнь супругов, а если мужчина «сам требует и хочет», то в итоге жене «нельзя отказываться ни от чего, что он предложит» в постели. «Цена этому существует», — пояснила сваха.

Она считает, что проблема российских женщин заключается в убежденности, что они лучше знают желания супруга, чем он сам. «А проблема российских мужчин в том, что они помалкивают», — добавила Сябитова. Ведущая заметила, что носки или бритва в качестве подарка воспринимаются мужчинами как традиция, которая не дает ощущения праздника.

Ранее сообщалось, что самыми популярными подарками мужчинам к Дню защитника Отечества от российских женщин оказались предметы гардероба: рубашки, галстуки, трусы и носки. На втором месте по популярности оказались средства для и после бритья, в частности лосьоны и одеколоны. В список популярных подарков к 23 Февраля вошли в том числе игрушки для взрослых и подарочные наборы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!