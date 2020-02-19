Названы самые популярные подарки мужчинам на 23 февраля

Самыми популярными подарками мужчинам к Дню защитника Отечества от российских женщин оказались предметы гардероба. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Гильдии маркетологов.

Как отметили специалисты, среди них чаще всего встречаются рубашки, галстуки, трусы и носки. На втором месте по популярности оказались средства для и после бритья, в частности лосьоны и одеколоны.

Кроме того, женщины преподносят мужчинам алкоголь, гаджеты и аксессуары. Еще одной частой идеей для подарка являются товары, связанные с хобби или спортом.

В список популярных подарков к 23 февраля вошли сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры и подарочные наборы.

Ранее в феврале россияне раскрыли размер трат на подарки к 23 Февраля и 8 Марта. Большинство жительниц России рассчитывают потратить на подарок к Дню защитника Отечества до тысячи рублей. Самым приятным и желанным подарком оба пола назвали деньги. Также выяснилось, что 27 процентов мужчин и 25 процентов женщин берут подарки в кредит.

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