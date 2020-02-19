Сопоставлены траты россиян на подарки к 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос банка «Открытие».

Большинство жительниц России рассчитывают потратить на подарок ко Дню защитника Отечества до тысячи рублей. Однако мужчины готовы потратить от одной до трех тысяч рублей на подарок в Международный женский день.

Среди мужчин 57 процентов хотели бы потратить на праздник в этом году столько же, сколько и в прошлом. В сравнимую с прошлогодней сумму также планируют уложиться 53 процента женщин. Больше, чем в 2019-м, готовы потратить по 24 процента опрошенных, а по 11 процентов намерены ужать бюджет на подарки в этом году. Также выяснилось, что 27 процентов мужчин и 25 процентов женщин готовы взять подарки в кредит или рассрочку.

Респонденты назвали самые запоминающиеся подарки на 8 марта и 23 февраля. Женщины привели в пример первую открытку ребенка, гладильную доску, капроновые колготки, мельнички для соли и перца. Среди желаемых подарков россиянки перечислили цветы, парфюмерию и косметику, часы, ювелирные изделия и сувениры. Мужчины оценили на 23 февраля в качестве подарков щенка, ящик пива, перфоратор и чехлы в машину. Однако самым приятным сюрпризом к гендерным праздникам оба пола назвали деньги.

44 процента женщин рассказали, что любят больше получать подарки, но тех, кто любит их дарить, среди женщин оказалось больше (54 процента). 52 процента мужчин считают более приятным — получать подарки, любят их дарить 43 процента опрошенных мужчин.

Ранее в России обнаружили праздничную дискриминацию перед 23 февраля. Международный женский день празднует 62 процента опрошенных жителей страны, однако День защитника Отечества отмечают 53 процента. Эксперт связали такую тенденцию с тем, что женщинам не надо «заслуживать» праздник, а 23 февраля имеет отношение к службе в армии.

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