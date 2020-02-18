Россияне вспомнили самые бесполезные и странные подарки

Пользовательница Twitter с ником Geek chick попросила подписчиков вспомнить самые бесполезные и странные подарки, которые они дарили кому-то или получали от других.

Многие пользователи перечислили расстроившие их плохие подарки, среди которых оказались гель для душа с истекшим шесть лет назад сроком годности, сломанная золотая губная помада, ручка с исписанным стержнем, крем против старения за 40 рублей и поношенная заколка, из которой выпали стразы.

Некоторые припомнили показавшиеся им неуместными подарки. К примеру, пользовательница с ником «Фестиваль паники и истерики» рассказала о том, что на свой 25-й день рождения получила от матери своего жениха комплект украшений с яшмой, который, по ее мнению, подходит людям более старшего возраста. А Anastasiya Developerman пожаловалась на то, что получила от матери книгу про уборку, в которой говорится о «благословении дома и дыхании Бога во время уборочки».

Другие же рассказали об очень странных подарках. Пользователь по имени Даниссимо сообщил, что получил однажды синий гель для душа, помывшись которым он целую неделю сам был синим. Девушка с ником bulochka сообщила, что мужчина однажды подарил ей головку сыра и несколько палок колбасы.

Пользовательница temrity вспомнила школьные годы и историю о том, как в 5-м классе классная руководительница на 8 Марта от имени мальчиков подарила девочкам по одной искусственной розе. Подвох заключался в том, что в каждый цветок были вложены красные кружевные стринги размера L.

Ранее в Twitter обсуждали пост раскритиковавшего девушек с татуировками мужчины. Многих возмутило мнение пользователя, считающего, что при выборе того, как выглядеть, девушки должны ориентироваться на мнение мужчин, а не на собственный вкус.

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