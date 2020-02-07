Реклама 90-х заставила россиян затосковать по слабоумию и прослезиться

Пользователи Twitter затосковали по российской рекламе 90-х годов и ее «жизнерадостному песенному слабоумию». Пост с нарезкой из нескольких популярных в то время роликов, опубликованный пользователем по имени Валерий Корнеев, заставил многих вспомнить их любимые видео, а некоторых прослезиться.

В комментариях к видео, которое за сутки посмотрели более 75 тысяч раз, пользователи Twitter признались, что спустя много лет до сих пор помнят мелодии из рекламных роликов 90-х и даже иногда напевают их.

Так, например, «Мяфли Акульчева» сообщил, что прослезился, увидев рекламу Frutella. А «Сашка из Айфарии» с удивлением для себя обнаружил, что в его памяти сохранились мелодия и слова из рекламы чая Lipton.

Пользователь с ником headshrinker не согласился с автором поста, посчитав, что в современных роликах тоже встречаются жизнерадостные мелодии. В качестве подтверждения своих слов он привел рекламу геля для душа Palmolive. Некоторые же назвали продолжателем традиций песенной рекламы 90-х компанию «Мегафон».

Ранее в феврале пользователи Twitter вспомнили советские песни и мультфильмы, заставляющие их бесконтрольно плакать. Одной из самых травмирующих детских песен микроблогеры признали «Песенку мамонтенка». В список также вошли «Лошади в океане», «У пони длинная челка...» из мультфильма «Пони бегает по кругу», «Прекрасное далеко».

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