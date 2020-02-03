Рекламу со звездой «Игры престолов» назвали самым расстраивающим роликом

Rocket Mortgage / YouTube

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале «Игра престолов», снялся в рекламе компании Rocket Mortgage. Ролик, показанный во время Супербоула, удивил многих фанатов Момоа: в нем знаменитый своей хорошей физической формой актер «снял» мышцы и предстал в образе худого лысого мужчины.

В рекламе Момоа рассуждает о том, что для него значит дом. В начале ролика он едет в машине и говорит, что это его убежище. Добравшись до дома, Момоа сообщает, что это единственное место, где он чувствует себя комфортно и может быть самим собой. Затем он «снимает» со своих рук и корпуса накладные мышцы, а с головы парик и оказывается худым мужчиной с лысиной.

В сети многим ролик показался забавным. Пользователь Twitter с ником David Si назвал его лучшей рекламой прошедшего Супербоула, а Reverie626 восхитилась тем, насколько Момоа уверен в себе: по ее мнению, только такие люди могут посмеяться над собой. «Слышу, как миллионы женщин кричат: "Нет! Скажи, что это на самом деле не так!"», — написал World of Anthrothia. В свою очередь автор BuzzFeed Шила Уотсон (Shyla Watson), посвятившая материал на сайте рекламе с Момоа, назвала ролик «самой забавной и самой расстраивающей вещью», которую она когда-либо видела.

Супербоул — финальная игра за звание чемпиона американской Национальной футбольной лиги. Проводится с 1967 года.

Ранее австралийская версия журнала GQ удостоила Момоа премии «Человек года». Актер связал это событие со своим экологическим активизмом: он призывает бороться с одноразовым пластиком и перерабатывать отходы.

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