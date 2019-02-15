Рекламу напитка обругали за обещание женщинам увеличения груди

Пользователи сети из Китая раскритиковали рекламу напитка Coconut Palm, в которой утверждалось, что его потребление способствует увеличению груди. На скандальный ролик обратило внимание издание South China Morning Post.

В рекламном ролике изображены девушки в открытых топах, бегущие по пляжу. Слоганы этой кампании гласят: «Прием большого количества кокосового молока ежедневно может увеличить грудь» и «Изгибы будут возбуждать людей, будут белее и полнее». Видеозапись доступна на YouTube.

В сети восприняли ролик как глупую выходку. «Когда я впервые увидел рекламу, то подумал, что ее отфотошопили. Только сейчас я понял, что это правда, а не чья-то шутка», — отметил один из пользователей.

Многие заявляли, что подобные уловки и обещания от производителя неправдоподобны. «Старый бренд существует уже много лет, и ему все еще необходимо так поступать!» — разочарованно писали они.

Представитель компании заявил, что в организации проводится расследование по данному вопросу.

В 2017 году бренд был замешан в похожем рекламном скандале. Продвигая напиток с соком папайи, производитель выпустил ролик, героиня которого также объясняла, что получила свои пышные формы благодаря напитку.

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