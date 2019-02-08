«Би-би-си» показала «японские» Курилы и объяснилась

Сотрудники британской медиавещательной корпорации «Би-би-си» объяснили появление на сайте рекламного баннера, изображающего Курильские острова как часть Японии. Об этом сообщает Rambler News Service.

Со слов источника в компании, данная реклама не имеет отношения к контенту, производимому «Би-би-си». Баннер был предоставлен сторонним рекламодателем.

Реклама изображала карту, где территория Японии была окрашена в яркий цвет. Этим же цветом были обозначены Курильские острова. На ошибку обратили внимание пользователи сети.

Ранее Роскомнадзор обнаружил нарушения в работе вещателя BBC World News в России. Это произошло во время внеплановой проверки организации. Помимо этого, на сайте «Русской службы Би-би-си» были найдены материалы, где содержались идеологические установки террористов.

Действия надзорной службы стали ответной мерой на проверку российского СМИ RT британским регулятором Ofcom. В конце 2018 года местное ведомство обвинило этот канал с нарушении принципа непредвзятости.

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