Кхал Дрого из «Игры престолов» лишился бороды

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале «Игра престолов» и Аквамена в фильме «Аквамен», сбрил бороду и развеял ее по пустыне ради сохранения природы. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube-канале артиста.

В ролике, озаглавленном как «Прощай, Дрого... Я побрился!», актер избавился от растительности на лице и попутно рассказал о том, что пластик уничтожает Землю. Он призвал зрителей перерабатывать отходы и, в частности, пользоваться алюминиевыми банками. Момоа подчеркнул, что воду тоже следует покупать в банках, а не в пластиковых бутылках.

Джейсон Момоа также сыграл в таких лентах, как «Дикий», «Лига справедливости», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Плохая партия».

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