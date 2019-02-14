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Джеймс Кэмерон разнес «Аквамена» за неправдоподобность

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Кинорежиссер Джеймс Кэмерон высказал свое мнение о фильме «Аквамен» в интервью для портала Yahoo.

Его поразила возможность главного героя картины плавать, не совершая характерных движений ногами: «Я думаю, что никогда не смог бы выпустить такой фильм. Честно. Я никогда не снял бы такое, потому что эта картина требует полного игнорирования законов физики и чувства реальности».

«Я сам провел множество часов под водой. Необходимо, чтобы все выглядело реалистично. И хотя я могу наслаждаться просмотром этой ленты, она не трогает меня, потому что выглядит неправдоподобно», — добавил режиссер.

Кэмерон отметил, что несмотря на то, что в фильме показаны морские обитатели и поднимается проблема загрязнения океана, «Аквамен» не дает зрителям полного представления о подводной жизни. «Действительно, я не снял бы такой фильм. Мы много снимаем под водой для сиквела "Аватара", но эти съемки будут иными», — заключил он.

Джеймс Кэмерон — один из самых коммерчески успешных режиссеров в истории кино. Восемь его самых популярных картин собрали в прокате более 5,5 миллиарда долларов. Также он считается первооткрывателем нескольких технологий подводной съемки, которые использовал при создании фильмов «Титаник» и «Бездна».

«Аквамен» — фильм Джеймса Вана о супергерое Артуре Карри (Джейсон Момоа), который обладает сверхсилой и способностью дышать под водой. Картина вышла в прокат в России в декабре 2018 года и собрала более 20 миллионов долларов.

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