Актер из «Игры престолов» отреагировал на получение премии «Человек года»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли кхала Дрого в сериале «Игра престолов», отреагировал на то, что австралийская версия журнала GQ удостоила его премии «Человек года». Пост на эту тему был опубликован в Instagram-аккаунте звезды.

«Надеюсь, это благодаря тому, что я надрываю задницу, борясь с одноразовым пластиком, и бьюсь за остановку строительства телескопа на нашей священной земле на Гавайях», — написал артист. Он пояснил, что сам не присутствовал на церемонии GQ, так как праздновал День благодарения со своей семьей.

В апреле Момоа сбрил бороду и развеял ее по пустыне ради сохранения природы. В ролике, озаглавленном как «Прощай, Дрого... Я побрился!», актер избавился от растительности на лице и попутно рассказал о том, что пластик уничтожает Землю. Он призвал зрителей перерабатывать отходы и, в частности, пользоваться алюминиевыми банками. Момоа подчеркнул, что воду тоже следует покупать в банках, а не в пластиковых бутылках.

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