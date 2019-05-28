Актер из «Игры престолов» вспомнил финансовые проблемы и поиски лучшего пива

Актер Джейсон Момоа, известный по роли кхала Дрого в сериале «Игра престолов», опубликовал фотографию времен съемок первого сезона в своем Instagram-аккаунте.

В подписи под снимком артист пояснил, что он был сделан на какой-то парковке ирландского города Донегола. В тот момент у Момоа образовался перерыв в съемках, однако у него не было денег отправиться домой. В связи с этим он решил взять в аренду фургон и покататься по Ирландии в поисках лучшей пинты пива Guinness.

Фото опубликовано @prideofgypsies

«Оказалось, оно везде идеальное. Было так много восхитительных людей и историй, я дорожу теми временами. Простые моменты запомнились мне больше всего. Я все еще скучаю по семье», — написал актер.

Ранее в сети появились видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов». На них видно, как Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария. Его коллега Эмилия Кларк в этот момент улыбается и сползает под стол. Кроме того, в одном из роликов показано, как исполнитель роли Вариса Конлет Хилл с недовольным лицом откладывает сценарий после прочтения.

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