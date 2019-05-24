Звезда «Игры престолов» превратилась в блондинку

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», сменила имидж после окончания сериала. Снимок с новой прической звезды появился в Instagram-аккаунте стилиста Кристиана Вуда.

На фотографии видно, что артистка, у которой в шоу были рыжие волосы, перекрасилась в блондинку. Кроме того, у нее появилась длинная рваная челка.

🇬🇧 #Fringe or 🇺🇸 #Bangs ? @sophiet promoting @xmenmovies today in London 💇🏼‍♀️ by me using @wellahairusa 👗 @kateyoung 💄 @georgieeisdell #sophieturner #xmen #wella #gameofthrones Фото опубликовано @cwoodhair

Как передает Daily Mail, в четверг, 23 мая, актриса впервые появилась на публике с новой прической. Она покинула свой отель в Лондоне, чтобы отправиться на съемки шоу Грэма Нортона. При этом не уточняется, действительно ли звезда перекрасила волосы и сделала челку или же начала носить парик.

Ранее Софи Тернер призналась, что в подростковом возрасте страдала расстройством пищевого поведения. 23-летняя знаменитость рассказала, что изнуряла себя голодовками, из-за чего в 19 лет столкнулась с проблемами со здоровьем — у нее в течение целого года не было менструации. По словам звезды, она была помешана на подсчете калорий, так как находилась в центре внимания в «самые неловкие, неудобные, неуверенные в себе годы», и испытывала трудности с восприятием собственной внешности.

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