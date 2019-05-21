Актеры «Игры престолов» назвали неуважением требование переснять восьмой сезон

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Софи Тернер и Айзек Хемпстед-Райт

Актеры «Игры престолов» Софи Тернер и Айзек Хемпстед-Райт рассказали о том, что думают по поводу требования фанатов переснять финальный сезон сериала. Об этом сообщает портал The Wrap.

По мнению исполнительницы роли Сансы Старк, каждый зритель имеет в голове картину того, как должно закончиться шоу, а когда реальный сценарий не совпадает с его личными представлениями, он начинает паниковать и ненавидеть этот проект. Так происходит с любым сериалом, добавила артистка.

«Тем не менее, я думаю, что эта петиция является неуважением по отношению к съемочной группе и режиссерам, которые работали над сериалом десять лет, потратили на последний сезон 11 месяцев и отсняли более 50 ночных сцен. Это такой уровень неуважения, с которым я определенно не могу согласиться», — заявила Тернер.

Сыгравший Брана Старка Хемпстед-Райт назвал петицию поклонников шоу неуместной глупостью, которую он пытается выбросить из головы. «У людей есть полное право реагировать так, как им нравится, это совершенно честно. И мы с самого начала предупредили, что не каждый останется доволен концовкой», — сказал он.

При этом актер выразил недовольство тем, что некоторые зрители вообразили себя опытными голливудскими сценаристами и считают, что могут рассказывать создателям сериала, как они плохо справляются со своей работой. «На мой взгляд, мы завершили хорошо. Мы не сделали того, чего все хотели. И тот факт, что люди эмоционально реагируют и злятся, лишь доказывает, что мы поступили правильно», — заключил Хемпстед-Райт.

16 мая поклонники сериала создали петицию с требованием переснять финальный сезон, который они сочли неудачным. В настоящее время она собрала 1 371 241 подписей.

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