Поклонники «Игры престолов» потребовали переснять восьмой сезон сериала

Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять финальный сезон сериала. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

«Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс доказали, что являются крайне некомпетентными сценаристами, когда у них нет исходного материала (то есть книг), к которым можно было бы обратиться. Этот сериал заслуживает финального сезона, который будет иметь смысл», — говорится в тексте петиции. В настоящее время ее подписали более 230 тысяч зрителей.

Восьмой сезон «Игры престолов» стартовал 14 апреля. С тех пор поклонники неоднократно высказывали свое недовольство сюжетом серий, а также киноляпами, которые допускали создатели сериала.

Внимание! Далее следуют спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».

Ранее фанаты обнаружили несколько ошибок в шоу. Так, в четвертой серии в кадре появился картонный стаканчик, а в промокадре к пятому эпизоду у однорукого персонажа Джейме Ланнистера внезапно появилась новая кисть.

Зрители также указывали на нелогичное поведение некоторых героев. Например, их возмутило поведение Дейенерис Таргариен, которая во время нападения на Королевскую Гавань внезапно решила сжечь дотла весь город и убить его жителей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!