На промо-кадре «Игры престолов» у Джейме Ланнистера обнаружили новую руку

В промо-кадре восьмого сезона сериала «Игра престолов» обнаружили ошибку — у персонажа Джейме Ланнистера появилась новая рука. Об этом сообщает издание The Sun.

Далее следуют спойлеры к вышедшим сезонам «Игры престолов».

На одном из промо-фото нового эпизода видно, как Джейме обнимает Серсею двумя руками.

Пользователи Twitter высмеяли новую ошибку. Некоторые шутили над тем, что герой магическим образом отрастил новую конечность, а другие требовали переснять восьмой сезон, объясняя это обилием киноляпов в новых сериях.

Джейме лишился кисти в начале третьего сезона, после чего его сестра Серсея потребовала изготовить для него золотой протез.

После выхода четвертого эпизода финального сезона поклонники шоу обратили внимание на появившийся в кадре картонный стаканчик для кофе. В связи с этим телеканал HBO обновил серию, чтобы убрать из нее киноляп, а актриса Софи Тернер, играющая Сансу Старк, заявила, что появившийся на экране напиток принадлежал ее коллеге Эмилии Кларк, которая исполняет роль Дейенерис Таргариен.

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