Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов». Ролик продолжительностью полминуты опубликован на YouTube-канале GameofThrones.
В тизере показана разрушенная и усеянная пеплом Королевская Гавань, столица Семи Королевств, а также войско королевы Дейенерис.
Премьера финальной серии восьмого сезона состоится в ночь на 20 мая.
Ранее в мае сообщалось, что поклонники сериала обнаружили предсказание о концовке «Игры престолов» в финале второго сезона.
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