Варис из «Игры престолов» пожаловался на финал сериала

Британский актер Конлет Хилл, исполнивший роль Вариса в сериале «Игра престолов», пожаловался на малое экранное время, уделенное его персонажу в двух последних сезонах. Слова артиста передает Entertainment Weekly.

Внимание! Далее следуют спойлеры к пятой серии восьмого сезона «Игры престолов».

— Game of Thrones Memes (@IronThroneMemes) 06 мая 2019, 18:20

Хилл прокомментировал гибель своего персонажа в пятом эпизоде. «Я принял это очень близко к сердцу. Как человек, не как актер. Я наконец понял, как это переживали актеры до меня. Ты не можешь избавиться от ощущения, будто подвел кого-то», — признался он.

Артист отметил, что для него кончина Вариса оказалась неожиданной: «Я постоянно думал: "Что же я сделал не так?" Не было никаких предупреждений».

По словам Хилла, последние два сезона его персонажу уделялось очень мало экранного времени. В частности, его огорчило то, что он не принял участия в сцене смерти Мизинца, своего главного противника. «Последние несколько сезонов я чувствовал, что моего персонажа отодвинули на задний план, концентрируясь на других. Но это нормально — как и в любом шоу с множеством персонажей», — заявил актер.

Ранее 13 мая сообщалось, что в сети появился тизер финального эпизода восьмого сезона «Игры престолов».

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