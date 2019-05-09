Актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового дракона в следующей серии

Один из ведущих актеров восьмого сезона сериала «Игра престолов» намекнул фанатам в Instagram-посте на возможный сюрприз, связанный с драконами, в следующей серии.

Йохан Филип Асбек, исполняющий в сериале роль Эурона Грейджоя, опубликовал фотографию со съемок вышедшего в понедельник эпизода. «Не могу дождаться пятой серии... там будет свет! И смерть... И стаканчики с кофе... [печенья] Орео? вы можете увидеть дракона... или двух... или ни одного», — сказано в подписи к публикации.

Gone with the wind....!!!? Maybe.... can’t wait for episode 5....there will be light! And death.... and coffee cups... Oreos...?...you might see a dragon...or two...or none...🤷🏼‍♂️☠️ ...#thesuspenseiskillingme #shouldhavereadthescripts #gameofthrones #babyshower #❤️ #dragonslayer #eurongreyjoy #whatisdeadmayneverdie #butprobablystillisdeadifyouaskme #whoknows btw. What an incredible view. The set designers on GOT are amazing and you feel extremely small and humble 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 thanks Фото опубликовано @pilouasbaek

Так как два из трех фигурировавших в сериале драконов погибли, слова о двух драконах посчитали намеком на появление еще одного летающего монстра, которого зрителям не показывали ранее. Как сообщал 8 мая таблоид The Daily Mail, многие пользователи убеждены, что у одного из драконов Дейенерис Таргариен есть детеныши.

В четвертом эпизоде сериала, который вышел в эфир 5 мая, зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks, стоящий на столе во время сцены пира в замке Винтерфелл.

Кинокритик Адам Розенберг пожаловался на новую серию заключительного сезона. Он заявил, что в этом эпизоде герои эпопеи вели себя нелепо, совершали нехарактерные для них поступки лишь для того, чтобы подвести сюжетную линию к финалу.

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