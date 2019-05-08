Создатели «Игры престолов» объяснили равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку

Режиссер четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» Дэвид Наттер объяснил равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку Призраку. Об этом сообщает портал HuffPost.

Далее следуют спойлеры к четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов».

Многих поклонников сериала удивило, что решивший отправиться на юг Сноу не уделил внимание своему питомцу, которого он решил оставить в Винтерфелле. Попрощавшись с Сэмом Тарли, Тормундом и Гилли, он посмотрел на Призрака и уехал.

Как пояснил Наттер, герой не погладил своего питомца из-за трудностей, связанных с созданием визуальных эффектов. «Поскольку лютоволки созданы с помощью компьютерной графики, мы решили, что лучше сделать все максимально просто», — рассказал режиссер. По его мнению, эпизод, где Сноу бросает взгляд на Призрака, получился «очень сильным».

После выхода первых серий нового сезона некоторые фанаты шоу задались вопросом, куда пропал Призрак. Однако несколько зрителей обнаружили его в трейлере четвертого эпизода.

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