Стала известна судьба лютоволка Джона Сноу из «Игры престолов»

Поклонники сериала «Игра престолов» оказались обеспокоены судьбой лютоволка Призрака в третьем эпизоде восьмого сезона «Игры престолов». Однако несколько фанатов узнали, что произошло с принадлежащим Джону Сноу (Кит Харингтон) питомцем, пишет The Independent.

Внимание! Далее следуют спойлеры к третьему эпизоду восьмого сезона «Игры престолов».

— Game Of Thrones Memes (@gameofmemones) 29 апреля 2019, 05:08

В очередном эпизоде фэнтезийной саги показана битва людей и белых ходоков, пытающихся осадить Винтерфелл. Лютоволк Джона Сноу появляется в начале серии в толпе дотракийцев, атакующих противника, однако после этого камера не фокусируется на Призраке.

Питомца обнаружили в трейлере четвертого эпизода. В сцене, длящейся полсекунды, он виден стоящим в толпе солдат перед Винтерфеллом на следующий день после битвы. Об этом поклонники саги сообщили в Twitter.

«Призрак жив, он в порядке!» — написала пользовательница @akaJorgie.

Ранее 29 апреля сообщалось, что фанаты «Игры престолов» пожаловались на слишком темный третий эпизод восьмого сезона.

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