Стала известна судьба лютоволка Джона Сноу из «Игры престолов»

Поклонники сериала «Игра престолов» оказались обеспокоены судьбой лютоволка Призрака в третьем эпизоде восьмого сезона «Игры престолов». Однако несколько фанатов узнали, что произошло с принадлежащим Джону Сноу (Кит Харингтон) питомцем, пишет The Independent.
Внимание! Далее следуют спойлеры к третьему эпизоду восьмого сезона «Игры престолов».
В очередном эпизоде фэнтезийной саги показана битва людей и белых ходоков, пытающихся осадить Винтерфелл. Лютоволк Джона Сноу появляется в начале серии в толпе дотракийцев, атакующих противника, однако после этого камера не фокусируется на Призраке.
Питомца обнаружили в трейлере четвертого эпизода. В сцене, длящейся полсекунды, он виден стоящим в толпе солдат перед Винтерфеллом на следующий день после битвы. Об этом поклонники саги сообщили в Twitter.
«Призрак жив, он в порядке!» — написала пользовательница @akaJorgie.
Ранее 29 апреля сообщалось, что фанаты «Игры престолов» пожаловались на слишком темный третий эпизод восьмого сезона.