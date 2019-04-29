Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод

Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что картинка была затемнена, поскольку действие очередной серии фэнтезийной саги происходит ночью во время снежной бури. Однако у фанатов сериала возникли трудности с тем, чтобы рассмотреть некоторые детали на экранах.

Внимание! Далее следуют спойлеры к третьей серии восьмого сезона «Игры престолов».

«Я, когда выключил свет во всей квартире, но все равно не могу ничего рассмотреть в "Игре престолов"».

«Хочу поблагодарить Мелисандру за усиление освещения в этом эпизоде на 100».

«Пока что эпизод просто невероятный».

26 апреля сообщалось, что журналисты определили командира армии Безупречных Серого Червя как персонажа с наиболее высокими шансами погибнуть в главной битве финального сезона «Игры престолов».

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