Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод

Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что картинка была затемнена, поскольку действие очередной серии фэнтезийной саги происходит ночью во время снежной бури. Однако у фанатов сериала возникли трудности с тем, чтобы рассмотреть некоторые детали на экранах.
Внимание! Далее следуют спойлеры к третьей серии восьмого сезона «Игры престолов».
«Я, когда выключил свет во всей квартире, но все равно не могу ничего рассмотреть в "Игре престолов"».
«Хочу поблагодарить Мелисандру за усиление освещения в этом эпизоде на 100».
«Пока что эпизод просто невероятный».
26 апреля сообщалось, что журналисты определили командира армии Безупречных Серого Червя как персонажа с наиболее высокими шансами погибнуть в главной битве финального сезона «Игры престолов».