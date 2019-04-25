Стало известно о планах по запуску азиатской «Игры престолов»

Представитель компании HBO Джессика Кам-Энгл рассказала о возможном запуске азиатской версии «Игры престолов». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По ее словам, в данном регионе хватает талантливых людей и сюжетов, которые могли бы стать основой масштабного фантастического сериала. «С точки зрения историй, есть множество азиатских драм, где герои борются за власть, добавьте к этому несколько драконов, и тогда у нас будет что-то в духе "Игры престолов"», — сказала Кам-Энгл.

Однако собеседница издания добавила, что проблема заключается в нехватке продюсеров, которые смогли бы организовать и контролировать громоздкий съемочный процесс.

Тем не менее Кам-Энгл уверена, что через 10 лет Азия сможет выпустить собственную «Игру престолов», а сейчас главная задача — удовлетворение азиатской аудитории с их специфическими потребностями. «Если мы будем игнорировать их при планировании китайского или японского шоу и ориентироваться на аудиторию по всему миру, то можем потерять местных зрителей. Это не мудрый путь», — заключила сотрудница HBO.

Ранее весной в HBO призвали президента США Дональда Трампа не использовать интеллектуальную собственность в политических целях и не трогать образы и фразы из фэнтези-саги «Игра престолов».

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