Актриса из «Игры престолов» переусердствовала с улыбкой и стала мемом

Улыбка Эмилии Кларк, исполняющей роль Дейнерис Таргариен, из второй серии заключительного сезона «Игра престолов» превратилась в мем. Гримаса одной из главных героинь саги рассмешила пользователей Twitter. Они начали придумывать шуточные подписи к кадру, который разошелся по соцсетям.

Мать драконов улыбнулась во время доверительного разговора с Сансой Старк, которую играет Софи Тернер. Автор американского издания Thrillist охарактеризовал ее улыбку как «пассивно-агрессивную».

Микроблогер с ником @reallyhalalfood попросил пользователей Twitter придумать подпись к этому кадру, на что те с охотой откликнулись. По мнению @Iceman81X, улыбка Дейнерис могла бы сопровождать фразу «Я бы хотела поговорить с вашим начальником».

«Я, когда кто-то говорит мне, что у них моем возрасте был дом и трое детей», — поиронизировал американец с ником Suuper Joe.

По словам @tassyshaikg, так улыбаются «тетушкам, когда они пытаются заставить тебя выйти замуж за их сыновей». Другой пользователь считает, что реакция героини характерна для ситуации, «когда дедушка говорит о "Брексите"».

«Я во время интервью. "... и вам, возможно, придется работать в выходные тоже в зависимости от вашей рабочей нагрузки"».

Восьмой сезон станет финальным для сериала. Представители канала HBO, который производит эпопею, одобрили создание приквела «Игры престолов». Действие нового сериала разворачивается за десять тысяч лет до событий фэнтезийной саги. Главные роли в нем исполнят Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус.

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