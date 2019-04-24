Арья из «Игры престолов» попросила убить ее из-за сцены секса и родителей

Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», прокомментировала в Twitter постельную сцену с ее участием во втором эпизоде восьмого сезона фэнтезийной саги.

Уильямс обратилась к поклонникам, которых сцена заставила испытывать дискомфорт. «Если вы почувствовали себя неуютно, то просто знайте, что моя мама, отчим, две сестры и четыре брата уже, скорее всего, тоже это увидели ахахаубейтеменя», — написала артистка.

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Эпизод, в котором Арья Старк решает впервые заняться сексом с давним знакомым, кузнецом Джендри (Джозеф Демпси), вызвал массу обсуждений в сети. Подруга Уильямс, актриса Софи Тернер (Санса Старк) записала видеообращение, в котором с бокалом вина разоткровенничалась о постельной сцене с Арьей. Сама Уильямс раскрыла подробности съемок эпизода, заявив, что на площадке окружающие вели себя настолько почтительно, что ей стало неуютно.

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