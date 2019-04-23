Софи Тернер с бокалом вина разоткровенничалась о постельной сцене с Арьей Старк

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», прокомментировала эротическую сцену с участием Мэйси Уильямс во втором эпизоде фэнтезийной саги. Артистка опубликовала в Instagram-stories видео, на котором предстала в халате и с бокалом вина. Поклонники Тернер поделились записью в Twitter.
«В честь Пасхи, судя по всему, [шоураннеры] "Игры престолов" хотели, чтобы в сюжете присутствовал маленький пасхальный заяц, прыг-прыг-прыгающий в эту киску!» — объявила Тернер, выпивая вино.
Внимание! Далее следуют спойлеры ко второму эпизоду восьмого сезона «Игры престолов».
Во второй серии восьмой части «Игры престолов» Арья Старк (Уильямс) решает впервые заняться сексом с давним знакомым, кузнецом Джендри (Джозеф Демпси). Сама Уильямс раскрыла подробности съемок эпизода, заявив, что на площадке окружающие вели себя настолько почтительно, что ей стало неуютно.