Названы сохранившие девственность персонажи «Игры престолов»

Портал Vulture составил список персонажей сериала «Игра престолов», которые на протяжении шоу остались девственниками.

Далее могут быть спойлеры к вышедшим сериям Игры престолов.

— Game Of Thrones Memes (@gameofmemones) 19 апреля 2019, 22:31

Отмечается, что Бран Старк так и остался девственником, потому что «в возрасте, когда многие начинают исследовать свою сексуальность, он вместо этого исследовал историю всей вселенной». В список также вошла Бриенна Тарт, которую на протяжении семи сезонов интересовали «более важные дела, чем поиск мужчины».

К числу вероятных девственников отнесли Скорбного Эдда, который присоединился к Ночному дозору уже в 15 лет. Известно, что членам этой военной организации запрещено заводить отношения с девушками. В список также вошел Король Ночи, который не имел сексуальных контактов, потому что он ледяной демон, и Лианна Мормонт, потому что она ребенок. Молодого короля Робина Аррена также включили в список из-за его странной привязанности к матери.

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Сандора Клигана по прозвищу Пес также сочли девственником, который в течение шоу не проявлял интереса к интиму или романтическим отношениям. При этом отмечается, что во втором сезоне он мог быть увлечен Сансой Старк. В перечень вероятных девственников также попали десница королевы Серсеи Ланнистер Квиберн, Берик Дондаррион и драконы Дейнерис Таргариен.

18 апреля стало известно, что сериал «Игра престолов» оказался самым популярным телешоу среди проживающих совместно однополых партнеров в США. Он обогнал такие шоу, как американский «Последний герой» и «Морская полиция: Спецотдел».

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