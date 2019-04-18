Назван самый популярный сериал у гомосексуальных семей

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» оказался самым популярным телешоу среди проживающих совместно однополых партнеров в США. Об этом сообщает портал USA Today со ссылкой на исследование компании Nielsen.

Второе место по популярности среди телесериалов занимает американское реалити-шоу Survivor (адаптация шведской передачи «Экспедиция Робинзон», в России выходит под названием «Последний герой»). На третьей строчке — криминальный сериал «Морская полиция: Спецотдел».

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Отмечается, что в исследовании учитывались только пары, а не отдельно проживающие представители ЛГБТ-сообщества. Данные основываются на просмотрах за последнюю неделю.

18 марта стало известно о страстных любовных отношениях Дамблдора и Грин-де-Вальда из вселенной книг о Гарри Поттере. Автор серии Джоан Роулинг заявила, что связь между двумя волшебниками была очень сильной.

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