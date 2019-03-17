Автор «Гарри Поттера» рассказала о бурном сексе Дамблдора и Грин-де-Вальда

Британская писательница Джоан Роулинг рассказала об отношениях между персонажами из вселенной Гарри Поттера Альбусом Дамблдором и Геллертом Грин-де-Вальдом. Об этом сообщает The Mirror.

По ее словам, связь между двумя волшебниками была очень сильной. «Это были страстные, любовные отношения. Но, как обычно бывает у пар, гомосексуальных или гетеросексуальных, никто не знает, что на самом деле чувствует другой», — призналась автор.

Роулинг допустила, что в отношениях Дамблдора и Грин-де-Вальда могла быть сексуальная составляющая. «Однако эта сторона их связи интересует меньше, чем эмоциональная, так как именно чувства — самая захватывающая вещь в человеческих отношениях», — заявила она.

В феврале 2018 года режиссер спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере «Фантастические твари» Дэвид Йейтс рассказал, что в новой серии не будут в явной форме демонстрировать гомосексуальность персонажа Альбуса Дамблдора. «Я уверен, что поклонники вселенной об этом знают. У него были весьма бурные отношения с Гриндевальдом, когда они были молодыми. Они влюбились в идеи, в идеологии и друг в друга», — объяснил он.

В 2007 году во время чтений Роулинг поведала, что Дамблдор — гей, а великан Рубеус Хагрид — вечный одиночка, который так и не завел семью. Позднее она допустила, что Гермиона Грейнджер может быть темнокожей, потому что в книге не говорилось об обратном.

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