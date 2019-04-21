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Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

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Вторая серия сериала «Игра престолов» оказалась доступна в интернете из-за ошибки программы частной подписки Amazon Prime. Об этом сообщает The Insider.

Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода. Отмечается, что после титров видеосервис без предупреждения начал транслировать следующую серию.

Позднее новая серия в низком качестве и появилась на Reddit, русскоязычных сайтах с пиратским видеоконтентом и Telegram-каналах. Представитель компании заверил, что ошибка была устранена сразу после того, как Amazon Prime узнал о ней.

Первая серия финального сезона «Игры престолов» вышла ночью 15 апреля. Ее посмотрело рекордное количество зрителей в США. Однако видео появилось в сети за несколько часов до официальной премьеры.

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